    जौनपुर में मुख्यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सवधू यादव को दी श्रद्धांजलि, शोकाकुल परिजनों को दी सांत्वना 

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:04 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता सवधू यादव को श्रद्धांजलि दी। तकनीकी कारणों से आगमन में दे ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों का अभिवादन स्वीकार किया और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही।

    जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता सवधू यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके पैतृक गांव समसपुर पनियारिया पहुंचे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुबह 11:20 बजे निर्धारित था, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका आगमन लगभग दो घंटे विलंब से हुआ और वे दोपहर 1:22 बजे गांव पहुंचे।

    मुख्यमंत्री के आगमन पर वहां उपस्थित लोगों में सन्नाटा और भावनात्मक माहौल नजर आया। योगी आदित्यनाथ ने पहुंचते ही सीधे उनके आवास की ओर रुख किया, जहां उन्होंने 1:27 बजे दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ समय तक परिवार के सदस्यों के बीच रहकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने मंत्री की माता राजपति देवी से 1:29 बजे मुलाकात की और परिवार की भावनाओं को समझते हुए धैर्य रखने की सलाह दी।

    मुख्यमंत्री लगभग 1:37 बजे आवास के मुख्य द्वार से बाहर आए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने 1:38 बजे सभी का अभिवादन स्वीकार किया। गांव के प्रवेश मार्ग से लेकर घर तक भारी मात्रा में सुरक्षाबल तैनात रहा और ग्रामीणों ने आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी के आगमन से गांव में सुबह से ही हलचल बनी रही और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घेरा प्रदान किया।

    इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीपैड के लिए रवाना हुए और 1:45 बजे वहां से अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर गए। पूरे दौरे के दौरान व्यवस्था चुस्त रही और प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। मुख्यमंत्री की इस संक्षिप्त यात्रा ने सवधू यादव के प्रति सम्मान का संदेश दिया और परिवार को सहारा प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा न केवल सवधू यादव के प्रति श्रद्धांजलि था, बल्कि यह उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा भी बना।