    मां की डांट से नाराज किशोरी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:21 PM (IST)

    जौनपुर में जंघई-प्रयागराज रेल खंड पर 15 वर्षीय प्रियांशी तिवारी का शव मिला। वह अपनी मां की डांट से नाराज़ थी क्योंकि वह स्कूल जाने के बजाय मोबाइल चला रही थी। प्रियांशी घर से सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी। पुलिस के अनुसार, उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    दूसरे दिन हुई शिनाख्त, प्रयागराज जिले की जंघई की थी मृत प्रियांशी तिवारी।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। जंघई-प्रयागराज रेल खंड पर मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कथरीपुर गरियांव गांव में रेल पटरी के किनारे गुरुवार की शाम प्रयागराज के सरायममरेज जंघई निवासी 15 वर्षीय प्रियांशी तिवारी का क्षत-विक्षत शव मिला। आशंका जताई जा रही है कि मां की डांट से नाराज होकर उसने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया।

    प्रियांशी आरडी मेमोरियल विद्यालय जंघई में कक्षा 11 की छात्रा थी। स्कूल में जाने के बजाय वह मोबाइल चला रही थी। इस पर मां ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। कुछ समय घर में रहने के बाद शाम लगभग चार बजे वह सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली। देर शाम किसी ने रेल पटरी के किनारे शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। उसके सिर में गहरी चोट थी।

    मुंगराबादशाहपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र कुमार पांडेय मौके पर पहुंच गए। तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं। काफी प्रयास करने के बावजूद शिनाख्त न होने पर शव जिला अस्पताल भेजकर मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार की दोपहर स्वजन संग जिला अस्पताल आए प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना के जंघई निवासी बैजनाथ तिवारी ने शव देखकर उसकी शिनाख्त अपनी पुत्री के रूप में की।

    थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया छानबीन से ऐसा लगता है कि किशोरी आत्महत्या के इरादे से किसी ट्रेन के आगे कूदी और धक्का लगने से ट्रैक के किनारे जाकर गिरी। इससे सिर में गहरी चोट आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी की।