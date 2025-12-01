जागरण संवाददाता, जौनपुर : लेखपाल, शिक्षक, ईपीएफओ अधिकारी, फिर शिक्षक। यह थी पहचान शिक्षक विनोद यादव की। रविवार को वाराणसी में यूपीएससी ईपीएफओ परीक्षा में इलेक्ट्रानिक डिवाइस के साथ पकड़े जाने के कारण जहां दामन दागदार होने से करियर पर संकट आ गया है वहीं उसकी मेधा पर भी सवाल उठने लगे हैं।

मड़ियाहूं क्षेत्र के अजोसी गांव निवासी विनोद कुमार यादव का पेशेवर इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वर्तमान में प्राथमिक पाठशाला सुदनीपुर में शिक्षक के पद पर तैनात है। उसकी नियुक्ति वर्ष 2018 में 68500 शिक्षक भर्ती में हुई थी। उसने लेखपाल की नौकरी छोड़कर शिक्षक का पदभार ग्रहण किया था। चार साल शिक्षक पद नौकरी करने के बाद वर्ष 2024 में यूपीएससी की परीक्षा में चयन हुआ।

शिक्षक पद पर अवैतनिक अवकाश लेकर वह पुणे में ईपीएफओ पद पर कार्यभार ग्रहण किया। छह माह तक नौकरी करने के पश्चात वह ईपीएफओ की नौकरी छोड़ पुन: शिक्षक पद पर आ गया। वाराणसी में नकल करते पकड़े जाने के इस गंभीर आरोप के बाद उनके शिक्षक पद पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है।