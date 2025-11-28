जागरण संवाददाता, जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र के जमुआ (हसनपुर) गांव में स्व. भोलानाथ यादव के 22 वर्षीय पुत्र अनीश यादव ने गुरुवार की रात फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। कारण साफ नहीं हो सका है। आत्‍महत्‍या को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

गीता देवी के बड़े पुत्र आशीष यादव की शादी गत सात जून को हुई थी। आशीष अपनी पत्नी व छोटे भाई-बहन अनीश व अनीशा के साथ रोजी-रोटी कमाने की गरज से मुंबई रहते हैं। अनीश करीब एक माह पूर्व धान की फसल कटाने में मां का हाथ बंटाने के लिए गांव आया था।

मां गीता देवी के अनुसार गुरुवार की शाम अनीश ने चाय बनवाकर पीने के बाद कहा कि उसकी तबीयत कुछ भारी है। रात में भोजन नहीं करेगा। इसके बाद कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। शुक्रवार की सुबह काफी देर होने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो गीता देवी जगाने गईं।