    जौनपुर में परि‍वार का हाथ बटाने आए युवक ने पंखे में फंदे से लटककर की आत्महत्या

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:57 PM (IST)
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    जौनपुर में एक युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। वह अपने परिवार की मदद करने आया था। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक के इस कदम से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रही है।

    आत्‍महत्‍या को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। 

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र के जमुआ (हसनपुर) गांव में स्व. भोलानाथ यादव के 22 वर्षीय पुत्र अनीश यादव ने गुरुवार की रात फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। कारण साफ नहीं हो सका है। आत्‍महत्‍या को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

    गीता देवी के बड़े पुत्र आशीष यादव की शादी गत सात जून को हुई थी। आशीष अपनी पत्नी व छोटे भाई-बहन अनीश व अनीशा के साथ रोजी-रोटी कमाने की गरज से मुंबई रहते हैं। अनीश करीब एक माह पूर्व धान की फसल कटाने में मां का हाथ बंटाने के लिए गांव आया था।

    मां गीता देवी के अनुसार गुरुवार की शाम अनीश ने चाय बनवाकर पीने के बाद कहा कि उसकी तबीयत कुछ भारी है। रात में भोजन नहीं करेगा। इसके बाद कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। शुक्रवार की सुबह काफी देर होने पर भी दरवाजा नहीं खुला तो गीता देवी जगाने गईं।

    दरवाजा खटखटाने व आवाज लगाने पर भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। गीता देवी ने जानकारी के बाद पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसी ने रोशनदान से झांका तो कमरे में पंखे में साड़ी से फंदे के सहारे लटका अनीश का शव दिखाई पड़ा। पता चलते ही गीता देवी रोने-बिलखने लगीं। थानाध्यक्ष व उपनिरीक्षक दिनेश कुमार ने फोर्स के साथ पहुंचकर शव उतारकर कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी की।