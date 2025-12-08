Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, किशोरी के अपहर और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

    By Ramesh Soni Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    जौनपुर के शाहगंज में पुलिस ने छह महीने से फरार चल रहे किशोरी अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी शशिकांत उर्फ महादेव बिंद को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिग को ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहगंज (जौनपुर)। पुलिस ने लगभग छह माह से किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपित को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। चालान किए जाने पर न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहगंज क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की गत छह जून को घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली। उसके पिता ने 10 जून को तहरीर देकर आजमगढ़ जिले के पवई थाना के खेमीपुर गांव निवासी शशिकांत उर्फ महादेव बिंद पर प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया।

    पुलिस बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किशोरी व आरोपित की तलाश में जुट गई। पुलिस की लगातार दबिश से घबराकर लगभग एक सप्ताह बाद आरोपित ने किशोरी को छोड़ दिया। किशोरी घर लौटी तो स्वजन कोतवाली लेकर पहुंचे।

    किशोरी ने बताया भगाकर ले जाकर आरोपित ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला कांस्टेबल की निगरानी में जिला महिला अस्पताल भेजकर किशोरी का मेडिकल मुआयना कराया गया।

    बयान व रिपोर्ट के आधार पर पुलिस पहले से दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ाकर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश देने लगी। कोतवाली प्रभारी केके सिंह, उपनिरीक्षक राम विलास, हेड कांस्टेबल मुन्ना लाल यादव व कांस्टेबल हिमांशु सिंह ने मिले सुराग पर उसे नगर के चिरैया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया।