जौनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, किशोरी के अपहर और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शाहगंज (जौनपुर)। पुलिस ने लगभग छह माह से किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपित को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। चालान किए जाने पर न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया।

शाहगंज क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की गत छह जून को घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली। उसके पिता ने 10 जून को तहरीर देकर आजमगढ़ जिले के पवई थाना के खेमीपुर गांव निवासी शशिकांत उर्फ महादेव बिंद पर प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया।

पुलिस बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किशोरी व आरोपित की तलाश में जुट गई। पुलिस की लगातार दबिश से घबराकर लगभग एक सप्ताह बाद आरोपित ने किशोरी को छोड़ दिया। किशोरी घर लौटी तो स्वजन कोतवाली लेकर पहुंचे।