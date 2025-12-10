जौनपुर के उपकेंद्र कार्यालय में एसडीओ को जड़ा थप्पड, दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, जौनपुर। रामपुर बिजली उपकेंद्र पर बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब उपखंड अधिकारी (एसडीओ) मुरलीधर को उनके ही कार्यालय में थप्पड़ मार दिया गया। इससे उपकेंद्र के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने एकजुट होकर थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस दो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

एसडीओ मुरलीधर अपने सहयोगी जवाहरलाल व कंप्यूटर आपरेटर अमित कुमार के साथ कार्य कर रहे थे। इसी दौरान मई गांव निवासी गुलाब दुबे अपने पांच अन्य साथियों के साथ उपकेंद्र पहुंचे और गांव स्थित मंदिर के ऊपर से गुजर रही 11 केवी व 33 केवी लाइन को हटाने को लेकर एसडीओ से कहासुनी करने लगे।