    जौनपुर के उपकेंद्र कार्यालय में एसडीओ को जड़ा थप्पड, दो लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:51 PM (IST)

    पुलिस ने गुलाब दुबे और अतुल दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। रामपुर बिजली उपकेंद्र पर बुधवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब उपखंड अधिकारी (एसडीओ) मुरलीधर को उनके ही कार्यालय में थप्पड़ मार दिया गया। इससे उपकेंद्र के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने एकजुट होकर थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस दो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

    एसडीओ मुरलीधर अपने सहयोगी जवाहरलाल व कंप्यूटर आपरेटर अमित कुमार के साथ कार्य कर रहे थे। इसी दौरान मई गांव निवासी गुलाब दुबे अपने पांच अन्य साथियों के साथ उपकेंद्र पहुंचे और गांव स्थित मंदिर के ऊपर से गुजर रही 11 केवी व 33 केवी लाइन को हटाने को लेकर एसडीओ से कहासुनी करने लगे।

    विवाद बढ़ने पर गुलाब दुबे के साथ आए अतुल दुबे ने अचानक एसडीओ मुरलीधर को थप्पड़ मार दिया। एकाएक घटी इस घटना से कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित उपकेंद्र के सभी कर्मचारी तत्काल थाने पहुंच आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर गुलाब दुबे व अतुल दुबे के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।