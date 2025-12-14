यूपी में बच्चा चोरी के शक में साधुओं को पीटा, लात-घूंसों और बेल्ट से मारा; चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने बालिका के अपहरण के प्रयास का आरोप लगाते हुए दो साधुओं की बुरी तरह से पिटाई करने के मामले में प्रकाश में आए दो नाबालिगों सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरनेट मीडिया में घटना के प्रचलित वीडियो के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर कोतवाल विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया शनिवार को इंटरनेट मीडिया में प्रचलित एक वीडियो को संज्ञान में लिया गया। इसमें दो साधु वेषधारियों को कुछ लोग लात-घूंसों व बेल्ट से पीटते दिखे। पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचे सरायपोख्ता चौकी प्रभारी राहुल रंजन ने घायल साधुओं को उपचार व मेडिकल मुआयना के लिए जिला अस्पताल भेजा।