जौनपुर में रिटायर्ड सेना कर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम
जौनपुर में एक सड़क दुर्घटना में रिटायर्ड सेना कर्मी की दुखद मौत हो गई। इस घटना से पूरे गाँव में मातम छा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं।
जागरण संवाददाता, चंदवक। थाना क्षेत्र के उमरवार गांव में निमंत्रण से लौट रहे एक सेवानिवृत्त सेना कर्मी की शुक्रवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। रात करीब 8 बजे घर से कुछ दूरी पहले उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गहरे खेत के गड्ढे में गिर गई।
बाइक उनके ऊपर गिरने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। लगभग डेढ़ घंटे बाद परिजन खोजबीन करते हुए मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें मृत अवस्था में पाया गया।
बरइछ गांव के 62 वर्षीय शोभनाथ यादव पुत्र स्व. शित्तन यादव शुक्रवार शाम उमरवार गांव में भत्तवान के निमंत्रण में गए थे। लौटते समय किसी कारणवश उनकी बाइक गड्ढे में जा गिरी। देर तक घर न पहुंचने पर परिजन फोन करते रहे, लेकिन फोन न उठने पर खोज शुरू हुई।
मोबाइल की घंटी खेत के गहरे गड्ढे से आती सुनाई दी, तो परिजनों ने उन्हें बाइक के नीचे दबा पाया। पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
शोभनाथ यादव करीब 15 वर्ष पूर्व सेना की गढ़वाल रेजीमेंट में क्लर्क के पद से रिटायर हुए थे। उनके दो पुत्र हैं-बड़े पुत्र सुनील कुमार यादव आसाम राइफल्स में तैनात हैं, जबकि छोटे पुत्र पंकज यादव दुबई में निजी नौकरी करते हैं।
घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर है। थाना प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
