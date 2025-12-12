यूपी में ट्रेन के आगे कूदा रेलकर्मी, सिर धड़ से अलग; जेब से मिले सुसाइड नोट से पता चली बड़ी वजह

Language
    By Ramesh Soni Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:23 PM (IST)

    जौनपुर में वाराणसी-जफराबाद रेल प्रखंड पर त्रिलोचन महादेव स्टेशन के पास एक रेलकर्मी ने मालगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। मृतक कंचन यादव ने सुसाइड नोट म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। वाराणसी-जफराबाद रेल प्रखंड पर स्थित त्रिलोचन महादेव स्टेशन पर गैंगमैन के पद पर तैनात क्षेत्र के लहंगपुर अटहनू निवासी 29 वर्षीय कंचन यादव ने शुक्रवार की दोपहर गांव के पास ही मालगाड़ी से कटकर आत्महत्या कर ली। मौत को गले लगाने से पूर्व जेब में लिखकर रखा गया सुसाइड नोट मिला है।

    इसमें उसने अपनी पत्नी व ससुरालीजन की प्रताड़ना से आजिज आकर आत्मघाती कदम उठाने की बात लिखी है। पुलिस ने पत्नी सहित चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पत्नी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है।

    ड्यूटी के दौरान दोपहर करीब 12 बजे कंचन यादव अपलाइन पर मालगाड़ी आती देख रेल पटरी पर सिर रखकर लेट गया। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। स्टेशन अधीक्षक की सूचना पर जलालपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष राज कुमार तिवारी मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। तलाशी के दौरान जेब से सुसाइड नोट मिला।

    इसमें कंचन यादव ने आरोप लगाया है कि पत्नी प्रियंका यादव, ससुर विजय यादव, मौसेरे ससुर योगेश यादव व ममिया ससुर रमेश यादव एक लाख रुपये की मांग करते हुए बराबर परेशान करते रहे।

    इससे आजिज आकर वह जान दे रहा है। मृत कंचन यादव के पिता मोखई यादव की तहरीर पर पुलिस ने चारों आरोपितों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने प्रक्रिया पूरी की।

    पिता के स्थान पर हुई थी नियुक्ति, स्वजन रो-रोकर बेहाल

    कंचन यादव की आत्महत्या कर लेने से स्वजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मां मंजू देवी, भाई छोटू यादव, बहनों व अन्य स्वजन की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

    रेलवे में गैंगमैन रहे लहंगपुर गांव निवासी मोखई यादव ने लगभग 12 वर्ष पूर्व वीआरएस लेकर अपने स्थान पर अपने दो पुत्रों में बड़े कंचन यादव की नियुक्ति कराई थी। वर्ष 2021 में कंचन यादव का विवाह मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के दुहावर गांव की प्रियंका यादव के साथ हुआ था। कंचन यादव की ढाई वर्ष की पुत्री है।