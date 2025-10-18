Language
    Purvanchal University: वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अब 20 अक्टूबर तक विद्यार्थी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

    By Khalid Shah Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कुलसचिव केशलाल ने बताया कि छात्र और महाविद्यालय अब 20 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सभी संस्थानों को छात्रों का विवरण सही से भरने के निर्देश दिए गए हैं।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)।  वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और प्रवेश ग्रांट की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब छात्र-छात्राएं और महाविद्यालय 20 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। यह जानकारी कुलसचिव केशलाल ने दी।

    अपने आदेश में उन्होंने सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों, संस्थानों, संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे समर्थ पोर्टल पर छात्रों का विवरण-नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि सही से भरें, ताकि किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। जिन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन या प्रवेश अभी शेष है, उन्हें 20 अक्टूबर तक हर हाल में पोर्टल पर ग्रांट किया जाए।