    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान, मामूली प्रीमियम देकर मिलेगा फसलों का सुरक्षा कवच

    By Anand Swaroop Chaturvedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:55 PM (IST)

    प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान बनी है, जो उन्हें मामूली प्रीमियम पर उनकी फसलों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनपद में अवर्षण, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें लगातार नष्ट हो रही हैं। इन आपदाओं के चलते कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती है, जिससे वे आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं।

    ऐसे किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। किसान डेढ़ प्रतिशत मामूली प्रीमियम देकर फसलों का सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम की बाकी की बड़ी धनराशि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जमा करेगी।

    इस मामूली प्रीमियम के बदले किसान अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। जनपद जौनपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित करने और किसानों को बीमा कवर प्रदान करने की जिम्मेदारी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है।

    यह कंपनी प्राकृतिक आपदाओं से फसलें नष्ट होने पर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। भले ही यह योजना किसानों को बर्बादी से बचाने के लिए वरदान साबित हो सकती है, लेकिन जौनपुर जिले के अधिकांश किसान अभी तक इसका उचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

    बीमित राशि पर किसानों को देना है प्रीमियम

    रबी फसलों में गेहूं की बीमित राशि रुपये 78800 प्रति हेक्टेयर तथा कृषक द्वारा देय प्रीमियम रुपये 1182 प्रति हेक्टेयर, चना की बीमित राशि रुपये 105800 तथा कृषक द्वारा देय प्रीमियम 1587 रुपये, मटर की बीमित राशि रुपये 95500 जिसका कृषक द्वारा देय प्रीमियम 1432.50 रुपये और सरसों की बीमित राशि 58300 रुपये है। इसमें किसानों को 874.50 रुपये प्रीमियम देना है।