Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में प्लॉटिंग के नाम पर हड़पे 35 लाख रुपये, जान से मारने की धमकी देने पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Ramesh Soni Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:31 PM (IST)

    जौनपुर में प्लॉटिंग के धंधे में साझीदारी के नाम पर 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित मोहम्मद अजहद सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि सेराज अहमद नामक व्यक्ति ने उसे प्लॉटिंग में निवेश करने के लिए कहा और बाद में पैसे हड़प लिए। शिकायत पर पुलिस ने सेराज अहमद और तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्लॉटिंग के नाम पर हड़पे 35 लाख रुपये।

    जागरण संवाददाता, भंडारी (जौनपुर)। प्लॉटिंग के धंधे में साझीदारी का झांसा देकर 35 लाख रुपये हड़प लेने, मारने-पीटने व जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में चार आरोपितों के विरुद्ध शहर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर के मोहल्ला रौजा जमाल (बल्लोच टोला) निवासी मोहम्मद अजहद सिद्दीकी ने तहरीर दी कि उसके मित्र बाग अरब मोहल्ला निवासी सेराज अहमद ने उससे कहा पैसा लगाओ तो जमीन प्लॉटिंग का मिलकर धंधा किया जाए। अच्छा फायदा होगा। मैंने 10 लाख रुपये दे दिए। धंधा शुरू होने पर सेराज अहमद के कहने पर भरोसा कर अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर और 25 लाख रुपये दे दिए।

    आरोप लगाया कि सेराज अहमद मुनाफे के नाम पर कुछ नहीं दे रहा था। लगभग छह माह पूर्व मूलधन व मुनाफा मांगने पर विवाद व मनमुटाव हो गया। पंचायत के दौरान हुए हिसाब में 24 लाख रुपये लौटाने व कुछ जमीन में हिस्सेदारी देना तय हुआ। रुपये न देने पर कई बार कहासुनी हुई। गत 19 अक्टूबर की शाम मैं पचहटिया से घर लौट रहा था।

    रास्ते में काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार सेराज अहमद ने मोहल्ला भंडारी निवासी मोहम्मद आरिफ व दो अज्ञात युवकों के साथ मुझे रोककर लात-घूसों से मारा-पीटा। धमकी दी कि रुपये नहीं दूंगा। यदि पैसा मांगे और किसी को कुछ बताया तो जान से मार डालेंगे। झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दे रहा है।

    पीड़ित मोहम्मद अजहद सिद्दीकी की तहरीर के आधार पर गुरुवार को सेराज अहमद, मोहम्मद आरिफ व दो अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। -विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली।

     