यूपी में प्लॉटिंग के नाम पर हड़पे 35 लाख रुपये, जान से मारने की धमकी देने पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, भंडारी (जौनपुर)। प्लॉटिंग के धंधे में साझीदारी का झांसा देकर 35 लाख रुपये हड़प लेने, मारने-पीटने व जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में चार आरोपितों के विरुद्ध शहर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

शहर के मोहल्ला रौजा जमाल (बल्लोच टोला) निवासी मोहम्मद अजहद सिद्दीकी ने तहरीर दी कि उसके मित्र बाग अरब मोहल्ला निवासी सेराज अहमद ने उससे कहा पैसा लगाओ तो जमीन प्लॉटिंग का मिलकर धंधा किया जाए। अच्छा फायदा होगा। मैंने 10 लाख रुपये दे दिए। धंधा शुरू होने पर सेराज अहमद के कहने पर भरोसा कर अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर और 25 लाख रुपये दे दिए।

आरोप लगाया कि सेराज अहमद मुनाफे के नाम पर कुछ नहीं दे रहा था। लगभग छह माह पूर्व मूलधन व मुनाफा मांगने पर विवाद व मनमुटाव हो गया। पंचायत के दौरान हुए हिसाब में 24 लाख रुपये लौटाने व कुछ जमीन में हिस्सेदारी देना तय हुआ। रुपये न देने पर कई बार कहासुनी हुई। गत 19 अक्टूबर की शाम मैं पचहटिया से घर लौट रहा था।

रास्ते में काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार सेराज अहमद ने मोहल्ला भंडारी निवासी मोहम्मद आरिफ व दो अज्ञात युवकों के साथ मुझे रोककर लात-घूसों से मारा-पीटा। धमकी दी कि रुपये नहीं दूंगा। यदि पैसा मांगे और किसी को कुछ बताया तो जान से मार डालेंगे। झूठे मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दे रहा है।