जौनपुर में ठगी के शिकार लोगों के 2.77 करोड़ होल्ड, 26.67 लाख वापस
जौनपुर में साइबर ठगी के शिकार हुए लोगों के 2.77 करोड़ रुपये होल्ड कराए गए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 26.67 लाख रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और पीड़ितों को साइबर हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। साइबर क्राइम थाना व साइबर क्राइम सेल की तालमेल व सक्रियता के साथ की जाने वाली त्वरित कार्रवाई का असर दिखने लगा है। इस वर्ष साइबर ठगी के शिकार लोगों के 2.77 करोड़ रुपये पुलिस ने न सिर्फ होल्ड कराए बल्कि अक्टूबर में आठ लोगों के खाते में 26 लाख से अधिक रुपये वापस कराए। इस दौरान पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा हुए 21 लाख रुपये मूल्य के 106 मोबाइल फोन बरामद किए।
पुलिस लाइन में शनिवार को प्रेसवार्ता में एएसपी (सिटी) आयुष श्रीवास्तव ने बताया इस वर्ष साइबर ठगी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से 2.77 करोड़ रुपये होल्ड करा दिए। अक्टूबर में साइबर फ्राड पीड़ित आठ व्यक्तियों के बैंक खातों में 26,68,275 रुपये वापस कराए गए। बताया सीईआइआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा 21 लाख रुपये मूल्य के 106 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
टीम ने यह मोबाइल फोन जनपद व प्रदेश के अन्य जिलों व दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से बरामद किए। प्रेसवार्ता में एएसपी (सिटी) व सीओ साइबर क्राइम शुभम वर्मा ने बरामद मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपे। गायब हुए मोबाइल फोन वापस मिलने की आशा छोड़ चुके स्वामियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने पुलिस के प्रति आभार जताया।
कार्रवाई व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम
साइबर क्राइम थाना प्रभारी महेश पाल सिंह, साइबर क्राइम सेल प्रभारी राजेश कुमार यादव, उपनिरीक्षक नीलम सिंह, हेड कांस्टेबल आलोक सिंह, प्रभात द्विवेदी, संतोष कुमार, दिनेश कुमार, मुकेश कुमार, राजेश सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, कांस्टेबल चंदन यादव, ज्योति श्रीवास्तव, जय प्रकाश सिंह, प्रफुल्ल यादव, आनंद कुमार, संग्राम सिंह यादव, सत्यम गुप्त, सुगम यादव, परवेज, अमिलेश, अजीत कुमार कन्नौजिया, आकांक्षा सिंह।
