जौनपुर में ठगी के शिकार लोगों के 2.77 करोड़ होल्ड, 26.67 लाख वापस

जागरण संवाददाता, जौनपुर। साइबर क्राइम थाना व साइबर क्राइम सेल की तालमेल व सक्रियता के साथ की जाने वाली त्वरित कार्रवाई का असर दिखने लगा है। इस वर्ष साइबर ठगी के शिकार लोगों के 2.77 करोड़ रुपये पुलिस ने न सिर्फ होल्ड कराए बल्कि अक्टूबर में आठ लोगों के खाते में 26 लाख से अधिक रुपये वापस कराए। इस दौरान पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा हुए 21 लाख रुपये मूल्य के 106 मोबाइल फोन बरामद किए।

पुलिस लाइन में शनिवार को प्रेसवार्ता में एएसपी (सिटी) आयुष श्रीवास्तव ने बताया इस वर्ष साइबर ठगी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से 2.77 करोड़ रुपये होल्ड करा दिए। अक्टूबर में साइबर फ्राड पीड़ित आठ व्यक्तियों के बैंक खातों में 26,68,275 रुपये वापस कराए गए। बताया सीईआइआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा 21 लाख रुपये मूल्य के 106 मोबाइल फोन बरामद किए गए।