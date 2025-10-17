पीएम मोदी और बागेश्वर धाम पर अभद्र टिप्पणी, आरोपी की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, मछलीशहर (जौनपुर)। इंटरनेट मीडिया में एक वीडियो तेजी से प्रचलित हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में एक व्यक्ति अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणियां करते देखा-सुना जा रहा है।

प्रकरण संज्ञान में आने के बाद सीओ मछलीशहर प्रतिमा वर्मा के निर्देश पर कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश में मुस्तफाबाद बाजार व आसपास के संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनीत राय ने बताया आरोपित को चिह्नित कर लिया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी।