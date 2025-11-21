जौनपुर में साढ़े चार KM लंबे मुंगराबादशाहपुर बाईपास का काम शुरू, आसान होगा लोगों का सफर

जागरण संवाददाता, मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर)। मुआवजा वितरण के साथ ही बहुप्रतीक्षित बाइपास निर्माण का कार्य शुरू करा दिया गया है। लंबे इंतजार के बाद मिट्टी डालने का काम आरंभ हो चुका है। बाइपास निर्माण से क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पूर्वांचल का सफर आसान हो जाएगा।

प्रयागराज मार्ग के कोदहूं से नौवाडाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली-जौनपुर को जोड़ रहे बाइपास की लंबाई करीब साढ़े चार किलोमीटर है, जिसमें 197.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 73 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाना है, जिसमें कई किसानों को दे भी दिया गया है। वर्ष 2017 से प्रस्तावित बाइपास निर्माण में कई बार गतिरोध आया। पहले यह निर्माण स्टेट हाइवे अथारिटी के द्वारा किया जाना था। बाद में इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दी गई।

पांडेयपुर से इटहरा तक लंबाई 8.3 किमी से घटाकर कोदहूं से नौवाडाड़ी कर दिया गया। इस बाइपास निर्माण के बाद पूर्वांचल से प्रयागराज का सफर करने वालों को मुंगराबादशाहपुर नगर में रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम में जूझना नहीं पड़ेगा। नौवाडाड़ी से जुड़ रहे बाइपास से होते हुए प्रयागराज चले जाएंगे। नगर में जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।