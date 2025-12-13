जौनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता युवक का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, मीरगंज (जौनपुर)। क्षेत्र के चौकीखुर्द गांव स्थित कुएं में शनिवार की दोपहर युवक का शव उतराया देख ग्रामीण सहम उठे। पुलिस ने शव निकलवाया तो मृत युवक की शिनाख्त गांव के ही गोविंद कन्नौजिया के 25 वर्षीय पुत्र शुभम कन्नौजिया के रूप में हुई। वह 5 दिसंबर की रात रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता हो गया था। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस छानबीन में जुटी है।

स्वजन के अनुसार शुभम कन्नौजिया 5 दिसंबर को भोजन करने के बाद सोने जा रहा था। उसी समय किसी अज्ञात नंबर से काल आने के बाद बिस्तर के पास ही मोबाइल फोन छोड़कर घर से निकल गया। सुबह मां जगाने गई तो शुभम नहीं मिला।

काफी खोजबीन के बाद भी पता न चलने पर किसी अनहोनी की आशंका से घबराए स्वजन ने थाने में सूचना दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर लिया। शुभम का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई।