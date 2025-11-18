जौनपुर में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, सरपतहां (जौनपुर)। क्षेत्र के समोधपुर गांव में सोमवार की देर शाम विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका के पिता ने तहरीर देकर ससुरालीजन पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास व ससुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गांव निवासी नागेंद्र गौतम की 22 वर्षीय पत्नी संदना गौतम का शव उसके कमरे में फंदे लटका मिला। संदना सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के संदहा गांव निवासी महेंद्र प्रताप की पुत्री थी। उसका विवाह तीन वर्ष पूर्व हुआ था। बेटी की मौत की खबर लगने पर आए महेंद्र प्रताप ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही उनकी पुत्री को ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर अक्सर प्रताड़ित करते थे। सोमवार को भी विवाद हुआ था।