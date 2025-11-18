जौनपुर में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
जौनपुर में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। मृतका के परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जिससे क्षेत्र में तनाव है। परिजनों का कहना है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सरपतहां (जौनपुर)। क्षेत्र के समोधपुर गांव में सोमवार की देर शाम विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतका के पिता ने तहरीर देकर ससुरालीजन पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति, सास व ससुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
गांव निवासी नागेंद्र गौतम की 22 वर्षीय पत्नी संदना गौतम का शव उसके कमरे में फंदे लटका मिला। संदना सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के संदहा गांव निवासी महेंद्र प्रताप की पुत्री थी। उसका विवाह तीन वर्ष पूर्व हुआ था।
बेटी की मौत की खबर लगने पर आए महेंद्र प्रताप ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही उनकी पुत्री को ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर अक्सर प्रताड़ित करते थे। सोमवार को भी विवाद हुआ था।
सूचना मिलने पर मेरी पत्नी ऊषा व भाई प्रेमचंद बेटी के घर आकर सभी को समझा-बुझाकर लौट गए थे। इसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें सूचना मिली कि संदना ने फंदा लगाकर जान दे दी है।
आरोप लगाया कि ससुरालीजन ने मेरी पुत्री की हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे से लटका दिया।
थाना प्रभारी यजुवेंद्र सिंह ने कहा तहरीर के आधार पर पति नागेंद्र, सास मुन्नी देवी व ससुर ओमकार के विरुद्ध दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।