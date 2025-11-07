Language
    जौनपुर में बंद कमरे में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मई में हुई थी शादी

    By Ramesh Soni Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)

    जौनपुर में एक विवाहिता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की शादी मई में हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है ताकि घटना के कारणों का पता चल सके।

    Hero Image

    बंद कमरे में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव।

    जागरण संवाददाता, पवारा (जौनपुर)। थाना क्षेत्र के अमोध गांव में शुक्रवार को नवविवाहिता ने बंद कमरे में फंदे से लटक कर जान दे दी। स्वजन कारणों के बारे में अनभिज्ञता जता रहे हैं। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

    अमोध गांव निवासी रवि कुमार की 22 वर्षीय पत्नी संगीता गौतम घर में अकेली थी। ससुर राम सुमिरन गौतम, पति रवि कुमार व अन्य स्वजन धान की फसल काटने खेत गए थे। राम सुमिरन खेत से घर लौटे तो संगीता गौतम के कमरे का दरवाजा भीतर से बंद मिला। आवाज लगाने पर भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।

    खिड़की से झांककर देखा तो कमरे में छत में लगे हुक में साड़ी से फंदे के सहारे संगीता का शव लटका दिखा। मृत संगीता सुजानगंज थाना क्षेत्र के देवकली गांव निवासी गुरु प्रसाद की पुत्री थी। उसका विवाह गत 19 मई को हुआ था। ससुरालीजन ने पुलिस व मायके वालों को सूचना दी।

    मछलीशहर की सीओ प्रतिमा वर्मा, नायब तहसीलदार विवेक श्रीवास्तव, प्रभारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव फंदे से उतरवाया। इसी बीच आ गए मृतका के भाई अच्छे लाल गौतम ने बताया सुबह 10.36 बजे तक संगीता ने मोबाइल फोन से कॉल कर अपनी मां से बातचीत की थी।

    ससुरालीजन ने 11.15 बजे बहन के फंदा लगाकर आत्महत्या करने की बात बताई। सीओ प्रतिमा वर्मा ने कहा कि तहरीर मिलने व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।