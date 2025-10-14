ट्रेन में सफर के दौरान लोको पायलट की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत
ट्रेन में सफर के दौरान लोको पायलट की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। रेलवे विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। यह एक दुखद और अप्रत्याशित घटना थी।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। लखनऊ सुफर फास्ट शटल एक्सप्रेस में मंगलवार को सफर के दौरान चेतगंज थाना क्षेत्र के तेलियाबाग निवासी लोको पायलट 58 वर्षीय अनिल कुमार राव की मौत हो गई। वह वाराणसी से लखनऊ संगठन की ओर से आयोजित बैठक में शामिल होने जा रहे थे।
कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर जीआरपी व आरपीएफ जवानों ने सिटी रेलवे स्टेशन पर उतार उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
वाराणसी मुख्यालय में कार्यरत अनिल कुमार राव दिव्यांग कोच में बैठे थे। शौचालय से बाहर निकलने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वह गिर पड़े। किसी यात्री ने इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दी।
कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही स्टेशन प्रशासन के साथ ही जीआरपी व आरपीएफ को अलर्ट कर दिया गया। ट्रेन के सुबह छह बजकर 56 मिनट पर प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर पहुंचते ही एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। जेब से मिले पहचान पत्र के आधार पर स्वजन को घटना की जानकारी दी गई।
जीआरपी प्रभारी सुनील गौड़ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सही कारण पता चल सकेगा। मृतक के पुत्र सौरभ कुमार राव ने बताया कि उनके पिता लखनऊ में संगठन के किसी बैठक में शामिल होने के लिए घर से निकले थे।
कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही टीम को अलर्ट कर दिया गया था। ट्रेन के रुकते ही लोको पायलट को जीआरपी व आरपीएफ के जवानों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। -एके उपाध्याय, स्टेशन अधीक्षक, जौनपुर सिटी।
