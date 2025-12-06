'सपा सरकार ने आंबेडकर का अपमान किया', केशव मौर्य बोले- कफ सीरप मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जौनपुरय़ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को जौनपुर में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कहा कि सपा सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने और उनके अनुयायियों को दबाने का काम किया। सत्ता में रहते संविधान कुचला, और अब विपक्ष में आकर संविधान की याद आ रही है। वह खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता सवधू यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने शनिवार शाम 3:48 बजे हेलीकाप्टर से समसपुर (पनीयरिया) करंजकला स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे थे।

आरोप लगाया कि पूर्व सपा सरकार में भ्रष्टाचार, डराने-धमकाने और मतदाताओं को प्रभावित करने का काम होता था।एसआईआर (मतदाता सूची सुधार) अभियान पर उन्होंने इसे मतदाता सुधार का महायज्ञ बताते हुए कहा कि इसके बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी।