    'सपा सरकार ने आंबेडकर का अपमान किया', केशव मौर्य बोले- कफ सीरप मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जौनपुर में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। उन्होंने सपा पर भ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जौनपुरय़ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को जौनपुर में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। कहा कि सपा सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने और उनके अनुयायियों को दबाने का काम किया।

    सत्ता में रहते संविधान कुचला, और अब विपक्ष में आकर संविधान की याद आ रही है। वह खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता सवधू यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने शनिवार शाम 3:48 बजे हेलीकाप्टर से समसपुर (पनीयरिया) करंजकला स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे थे।

    आरोप लगाया कि पूर्व सपा सरकार में भ्रष्टाचार, डराने-धमकाने और मतदाताओं को प्रभावित करने का काम होता था।एसआईआर (मतदाता सूची सुधार) अभियान पर उन्होंने इसे मतदाता सुधार का महायज्ञ बताते हुए कहा कि इसके बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी।

    स्कूलों और मंदिरों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि वहां कैमरे लगना उचित हैं तो मदरसे और मस्जिदों में भी कैमरे लगने चाहिए। कहा, जिसने यह सवाल पूछा है, बिल्कुल सही पूछा है। पारदर्शिता सभी जगह होनी चाहिए। चर्चित कफ सिरप प्रकरण पर बोले कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी होगा,उस पर कार्रवाई तय है।