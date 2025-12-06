मदरसे और मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए : केशव मौर्य
जागरण संवाददाता, जौनपुर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को जौनपुर में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और उनके अनुयायियों को दबाने का कार्य किया। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में संविधान का उल्लंघन हुआ और अब जब वे विपक्ष में हैं, तब उन्हें संविधान की याद आ रही है।
उप मुख्यमंत्री ने खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता सवधू यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार शाम हेलीकाप्टर से समसपुर (पनीयरिया) करंजकला स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सपा सरकार पर भ्रष्टाचार, डराने-धमकाने और मतदाताओं को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए।
मौर्य ने एसआईआर (मतदाता सूची सुधार) अभियान को मतदाता सुधार का महायज्ञ बताते हुए कहा कि इसके बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। उन्होंने स्कूलों और मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरों के संदर्भ में कहा कि यदि वहां कैमरे लगना उचित हैं, तो मदरसे और मस्जिदों में भी कैमरे लगने चाहिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सभी जगह होनी चाहिए और जो सवाल पूछा गया है, वह बिल्कुल सही है।
चर्चित कफ सिरप प्रकरण पर मौर्य ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भी कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में जो भी अनियमितताएँ हुईं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार विकास और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
मौर्य ने सपा पर हमले के साथ-साथ अपनी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सपा के झूठे वादों से सावधान रहें और विकास के लिए भाजपा को समर्थन दें। उप मुख्यमंत्री का यह बयान जौनपुर में राजनीतिक माहौल को गरमाने का कार्य करेगा।
