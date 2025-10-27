जौनपुर में युवक को पेट्रोल डालकर जलाया, हालत गंभीर
जौनपुर के बेलापार गांव में रविवार रात अज्ञात लोगों ने सोते समय विनोद कुमार यादव नामक एक युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। परिवार ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। विनोद लगभग 50% तक झुलस गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और गांव में दहशत का माहौल है। लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। बक्शा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव में रविवार की रात लगभग ढाई बजे सो रहे एक युवक पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्यों ने शोर सुनकर आग बुझाई और घायल युवक को समीप स्थित नौपेड़वा सीएचसी अस्पताल ले गए।
वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उक्त गांव निवासी राजेन्द्र प्रसाद यादव का 30 वर्षीय पुत्र विनोद कुमार यादव एक वाहन चालक है, जो अपने परिवार का भरण-पोषण करता है।
विनोद अपने घर के पास स्थित नहर के किनारे टिन शेड में चारपाई डालकर सो रहा था, तभी अज्ञात व्यक्तियों ने उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए।
घटना के समय विनोद की नींद में होने के कारण वह आग लगने से बच नहीं सका और लगभग 50 प्रतिशत जल गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। इस घटना ने गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया है।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे घटना के सभी पहलुओं की जांच करेंगे और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास करेंगे। गांव में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। वे चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।इस घटना ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या गांव में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है।
