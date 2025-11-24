Language
    जौनपुर में पति से कहासुनी के बाद फंदे से लटककर की आत्महत्या

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    जौनपुर के गौराबादशाहपुर में मंजू यादव नामक एक 35 वर्षीय महिला ने पति से विवाद के बाद अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक कलह के चलते मंजू ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। मंजू का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था।

    पति से विवाद के बाद अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। गौराबादशाहपुर क्षेत्र के कुछमुछ गांव में रविवार की रात पति से विवाद के बाद पत्नी 35 वर्षीय पत्नी मंजू यादव ने घर में ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। फोरेंसिक टीम ने सुबह घटनास्थल का निरीक्षण कर अपने ढंग से साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक प्रक्रिया पूरी की।

    गांव में छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले जयहिंद यादव का पत्नी मंजू यादव के बीच अक्सर छोटी-मोटी बातों को लेकर विवाद होता था। रविवार की रात बहस के बाद क्षुब्ध होकर मंजू यादव ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया।

    प्रतिक्रिया नहीं होने पर खिड़की से देखा तो कमरे में छत में लगे लोहे के चुल्ले में रस्सी से फंदे के सहारे शव लटका देख बच्‍चे रोने-बिलखने लगे। स्वजन ने दरवाजा तोड़कर फंदा खोलकर शव उतारा। मंजू का मायका आजमगढ़ जिले के तरवां थाना के असधीरपुर गांव में था। उसका विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व हुआ था। पुल‍िस मामले की जानकारी होने के बाद व‍िवेचना कर रही है। 