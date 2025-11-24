जौनपुर में पति से कहासुनी के बाद फंदे से लटककर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, जौनपुर। गौराबादशाहपुर क्षेत्र के कुछमुछ गांव में रविवार की रात पति से विवाद के बाद पत्नी 35 वर्षीय पत्नी मंजू यादव ने घर में ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। फोरेंसिक टीम ने सुबह घटनास्थल का निरीक्षण कर अपने ढंग से साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक प्रक्रिया पूरी की।

गांव में छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले जयहिंद यादव का पत्नी मंजू यादव के बीच अक्सर छोटी-मोटी बातों को लेकर विवाद होता था। रविवार की रात बहस के बाद क्षुब्ध होकर मंजू यादव ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया।