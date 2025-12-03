जौनपुर में विवाहिता की मौत, पति देवर समेत छह पर दहेज हत्या का मुकदमा

जाग्‍रण संवाददाता, जौनपुर। बरसठी थाना के बारीगाव (जुब्बापुर) गांव में मंगलवार की देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता प्रीती की मौत हो गईं। मौके पर पहुंचे मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के पति देवर समेत छह लोगों पर बहन की गला दबा कर मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

भदोही जनपद के मानिकपट्टी रया निवासी नंदन मिश्रा ने पुलिस से शिकायत की कि मेरी बहन की शादी सात मई 2021 को बारीगांव (जुब्बापुर) निवासी राहुल मिश्रा के साथ हुई थी। शादी में अपने हैसियत के मुताबिक दान आदि दिया गया था।

शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग बाइक और 50 हजार रुपये की मांग को लेकर हमेशा मेरी बहन प्रीति को प्रताड़ित करते थे। मंगलवार को बहनोई राहुल मिश्रा के बुलाने पर मैं बारीगाव पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहन की मौत हो गई है। कारण पूछा तो स्पष्ट नही बताये। प्रीती के गले और शरीर में कटे का निशाना था।