जौनपुर में बरात निकलने के पहले ही थाने पहुंची प्रेमिका, नहीं हो सकी शादी
जौनपुर में बारात निकलने से पहले एक प्रेमिका के थाने पहुंचने से शादी रुक गई। प्रेमिका ने दूल्हे पर यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बारात को रोक दिया। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद शादी रद्द कर दी गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। खुटहन थाना क्षेत्र के लवायन गांव में बेटे की शादी के लिए इधर धूमधाम से बरात निकलने की तैयारी हो रही थी, उधर दूल्हे की प्रेमिका थाने पहुंच गई। उसने शादी की तैयारी कर रहे दूल्हे के खिलाफ थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि मुझसे शादी का झांसा देकर चार वर्षों पूर्व से ही शारीरिक संबंध बनाता रहा है। अब वह चोरी से शादी करने जा रहा है।
आरोप के आधार पर पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया। वधू पक्ष के लोग देर शाम तक बरात आने की बाट जोहते रहे। बाद में मामला खुलने पर वह भी बेटी की शादी करने से इंकार कर दिया।
गांव निवासी रवी पासवान का विवाह इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में तय हुआ था। गत सोमवार की शाम बरात जाने वाली थी। तभी वहां पहुंची पुलिस दूल्हे को हिरासत में लेकर थाने ले आई।
रवी पासवान झारखंड प्रांत में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं की एक महिला सोमवार को थाने पहुंच आरोप लगाया कि रवी पासवान उससे शादी करने का झांसा देकर चार वर्षों से शारीरिक संबंध बनाता रहा है। वहां से चोरी छिपे भागकर घर चला आया।
शादी की जानकारी होते ही वह झारखंड से थाने आकर पुलिस से शिकायत कर दिया। वधू पक्ष के लोग देर शाम तक बरात न आने पर फोन से संपर्क किए तो मामले की सच्चाई ज्ञात हुई। कन्या के पिता भी थाने पहुंच गए। उन्होंने भी बेटी की शादी करने से इंकार कर दिया।
