जौनपुर में खाते में डंप है 500 से अधिक गांवों के ग्राम स्वास्थ्य निधि का धन, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित
जौनपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत गठित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां निष्क्रिय हैं। ग्राम प्रधानों के खाते में लाखों रुपये पड़े हैं, जिनका उपयोग गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है। यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है, जिससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास बाधित हो रहा है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान, उपाध्यक्ष क्षेत्रीय एनएनएम और आधा दर्जन सदस्य होते हैं।
समिति ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के दृष्टिकोण से दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाएं तैयार कर ग्राम स्वास्थ्य निधि के धन से उनका क्रियान्वयन करना होता है। गांवों में गठित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां कागजों तक सिमट गयी हैं।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत 500 से अधिक ग्राम प्रधानों के खाते में लाखों रुपया डंप पड़ा है।
