जौनपुर में खाते में डंप है 500 से अधिक गांवों के ग्राम स्वास्थ्य निधि का धन, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

जौनपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के तहत गठित ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां निष्क्रिय हैं। ग्राम प्रधानों के खाते में लाखों रुपये पड़े हैं, जिनका उपयोग गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया जा रहा है। यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है, जिससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास बाधित हो रहा है।