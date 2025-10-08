राज्यपाल आनंदीबेन की नाराजगी के बाद पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का बड़ा एक्शन, दो वार्डन को हटाकर बनाई जांच कमेटी

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षा समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कुलपति प्रो. वंदना सिंह के आदेश पर दो हॉस्टलों के वार्डन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है।

जागरण संवाददाता, जौनपुर । वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 29 वें दीक्षा समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल द्वारा अव्यवस्थाओं को लेकर जताई गई नाराजगी पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त हो गया है। कुलपति प्रो. वंदना सिंह के आदेश पर कार्यवाहक कुलसचिव डा.विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को सुबह कार्यालय खुलते ही कार्रवाई करते हुए दो हास्टलों के वार्डन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया।

तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति गठिन इसके साथ ही जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। राज्यपाल ने सोमवार को दीक्षा समारोह के दौरान हास्टलों की अव्यवस्था, ट्रांजिट हास्टल में अंग्रेजी शराब की बोतल मिलने और महिला छात्रावास में छात्राओं की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद कुलपति ने सीधे जिम्मेदारों पर कार्रवाई करते हुए ट्रांजिट हास्टल के वार्डन राजित राम सोनकर को पद से मुक्त कर मनीष प्रताप सिंह को नया वार्डन नियुक्त किया। इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश इसमें मुख्य प्राक्टर प्रो. राजकुमार सोनी, मुख्य वार्डन प्रो. सौरभ पाल और प्रो. मनोज कुमार शामिल हैं। समिति को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दोषियों पर आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी तरह महिला हास्टल में छात्राओं की संख्या कम पाए जाने पर वार्डन डा. पूजा सक्सेना को भी पद से हटा दिया। उनकी जगह मनोविज्ञान विभाग की अध्यापिका डा. अनु त्यागी को नए वार्डन की जिम्मेदारी सौंपा।