जौनपुर में दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत, एक के चालक की मौत

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के जपटापुर बाजार के निकट बुधवार रात को दो ट्रकों की आमने-सामने हुई भीषण भिड़ंत में केराकत थाना क्षेत्र के देवाकलपुर निवासी चालक गोविंद कुमार की मौत हो गई। इस दुर्घटना में दूसरे चालक की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा लुंबिनी–दुद्धी मार्ग पर तरसावां मोड़ के पास हुआ, जिसके कारण सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गईं।

स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। थाना प्रभारी अमरेन्द्र कुमार पांडेय ने बताया कि दुर्घटना के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई थी। पुलिस ने देर रात तक बैकहोलोडर की मदद से सड़क को खाली कराया और यातायात को सामान्य करने में सफल रहे।

दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों ट्रकों की गति तेज थी, जिससे यह गंभीर टक्कर हुई। गोविंद कुमार की मौत से उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके परिजनों ने बताया कि वह अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाले थे।

दूसरे चालक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, जिससे उनके परिवार की चिंता और बढ़ गई है। पुलिस ने बताया कि वे दूसरे चालक की पहचान के लिए प्रयासरत हैं और जल्द ही इस मामले में जानकारी साझा करेंगे।

इस घटना ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। स्थानीय निवासियों ने सड़क पर ट्रैफिक नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि ट्रकों की गति पर नियंत्रण रखा जाए और सड़क पर उचित संकेतक लगाए जाएं, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।