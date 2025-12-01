जौनपुर में 8.50 करोड़ की लागत से सिंथेटिक रनिंग ट्रैक तैयार, अब सिर्फ हैंडओवर का इंतजार

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। क्षेत्र के सिद्दीकपुर स्थित इंदिरा गांधी जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में 8.50 करोड़ की लागत से तैयार सिंथेटिक रनिंग ट्रैक चार महीने पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब तक हैंडओवर न हो सका। इसके कारण खिलाड़ी इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रैक जिले के एथलीटों के लिए नई उम्मीद माना जा रहा था, मगर विभागीय निष्क्रियता ने पूरी परियोजना को ठहराव में डाल दिया है। ट्रैक का निर्माण समय पर पूरा कर लिया गया। सिंथेटिक लेयरिंग, लेन मार्किंग, ड्रेनेज सिस्टम, किनारों की फिनिशिंग और अन्य तकनीकी कार्य भी मानकों के अनुसार संपन्न किए गए।

बावजूद इसके औपचारिक हैंडओवर प्रक्रिया विभागीय स्तर पर अटकी हुई है। इससे करोड़ों रुपये की यह सुविधा केवल देखने भर के लिए रह गई है, जबकि खिलाड़ी अभ्यास के लिए पुराने मैदानों पर ही निर्भर हैं। स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि ट्रैक तैयार होने की खबर ने उनमें नई ऊर्जा भर दी थी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उपयोग शुरू न होने से वे निराश हैं।

खेल प्रशिक्षकों ने भी इस देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि चार महीने से तैयार ट्रैक को बिना कारण रोके रखना समझ से परे है। स्पष्ट समय-सीमा न होने से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।