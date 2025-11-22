जौनपुर में रहस्यमय परिस्थितियों में दारोगा की मौत, किराए के कमरे में मिला शव

जागरण संवाददाता, जौनपुर। तेजीबाजार थाना पर तैनात 54 वर्षीय उपनिरीक्षक सुरेश सिंह की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। शनिवार की सुबह वह अपने किराए के कमरे में मृत पाए गए। सूचना पर गृह जनपद बलिया से आए स्वजन देर शाम पोस्टमार्टम व पुलिस लाइन में सलामी के बाद शव अंत्येष्टि के लिए लेकर चले गए।

बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के अमहर पट्टी निवासी सुरेश कुमार सिंह 1990 बैच के सिपाही थे। गत वर्ष उनकी दारोगा के पद पर प्रोन्नति हुई थी। सितंबर 2024 से वह इस थाने पर तैनात थे। वह क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित उमेश चतुर्वेदी के घर में किराए पर रहते थे।

शुक्रवार की रात व शनिवार की सुबह जब वह थाने के मेस में भोजन करने नहीं आए तो सहयोगी पुलिस कर्मी उनके मोबाइल फोन पर काल करने लगे। काल रिसीव न होने पर सुबह उनकी खोजबीन करने लगे। उनके कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा भीतर से बंद मिला।