जौनपुर में रहस्यमय परिस्थितियों में दारोगा की मौत, किराए के कमरे में मिला शव
जौनपुर में एक दारोगा अपने किराए के कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। तेजीबाजार थाना पर तैनात 54 वर्षीय उपनिरीक्षक सुरेश सिंह की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। शनिवार की सुबह वह अपने किराए के कमरे में मृत पाए गए। सूचना पर गृह जनपद बलिया से आए स्वजन देर शाम पोस्टमार्टम व पुलिस लाइन में सलामी के बाद शव अंत्येष्टि के लिए लेकर चले गए।
बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के अमहर पट्टी निवासी सुरेश कुमार सिंह 1990 बैच के सिपाही थे। गत वर्ष उनकी दारोगा के पद पर प्रोन्नति हुई थी। सितंबर 2024 से वह इस थाने पर तैनात थे। वह क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित उमेश चतुर्वेदी के घर में किराए पर रहते थे।
शुक्रवार की रात व शनिवार की सुबह जब वह थाने के मेस में भोजन करने नहीं आए तो सहयोगी पुलिस कर्मी उनके मोबाइल फोन पर काल करने लगे। काल रिसीव न होने पर सुबह उनकी खोजबीन करने लगे। उनके कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा भीतर से बंद मिला।
खिड़की से झांकने पर अपने बिस्तर पर दिखे। आवाज लगाने पर कोई जवाब न मिला। पुलिस कर्मी शटर खोलकर अंदर गए तो वह बिस्तर पर मृत मिले। थानाध्यक्ष सत्येंद्र भाई पटेल ने उच्चाधिकारियों व उनके स्वजन को सूचना दी।
बताया जाता है कि आगामी 3 दिसंबर को उनकी बेटी की सगाई होनी तय हुई थी। रोते-बिलखते स्वजन आ गए। पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस लाइन ले जाया गया।
एसपी डा. कौस्तुभ, एएसपी (सिटी) आयुष श्रीवास्तव, एएसपी (ग्रामीण) आतिश कुमार सिंह, सीओ सदर देवेश सिंह आदि अधिकारियों ने शव पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुलिस कर्मियों ने सलामी दी। इसके बाद स्वजन अंत्येष्टि के लिए शव लेकर घर चले गए। सीओ सदर ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा। आगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
