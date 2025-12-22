कफ सीरप माफिया शुभम जायसवाल के पिता भोला से पूछताछ करेगी जौनपुर SIT, कल सोनभद्र जाएगी टीम

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल से पूछताछ करने के लिए जौनपुर की एसआइटी टीम सोनभद्र जाएगी। सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को टीम सोनभद्र जाकर आरोपित से अहम जानकारी हासिल करेगी।

उधर, अब तक शैली ट्रेडर्स से विभिन्न फर्मों ने दो साल में चार लाख 60 हजार कोडीनयुक्त कफ सीरप की अनियमित खरीद व बिक्री हुई है। औषधि निरीक्षक रजत कुमार ने एफआइआर में यह उल्लेख किया है। फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गई ट्रांसपोर्टर मां कामाख्या एयर कार्गो हटिया, रांची की बिल्टी पर अंकित मोबाइल नंबर 8092846795 से संपर्क करने पर मोबाइल नंबर सेवा में उपलब्ध नहीं पाया गया और न ही क्रेता फर्मों के जिम्मेदार व्यक्तियों का सत्यापन कराया गया।

फर्म मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग बालवरगंज, सुजानगंज बंद पाई गई। दिए गए नंबरों पर संपर्क करने पर फर्म के प्रोपराइटर सौरभ गुप्ता के पिता शंकर लाल ने बताया कि फर्म का संचालन मौके पर नहीं होता और दुकान बंद कर दी गई है।