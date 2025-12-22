Language
    कफ सीरप माफिया शुभम जायसवाल के पिता भोला से पूछताछ करेगी जौनपुर SIT, कल सोनभद्र जाएगी टीम

    By Akhilesh Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:47 PM (IST)

    जौनपुर एसआईटी कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल से पूछताछ करेगी, टीम सोनभद्र जाएगी। शैली ट्रेडर्स से दो साल म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मास्टर माइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल से पूछताछ करने के लिए जौनपुर की एसआइटी टीम सोनभद्र जाएगी। सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को टीम सोनभद्र जाकर आरोपित से अहम जानकारी हासिल करेगी।

    उधर, अब तक शैली ट्रेडर्स से विभिन्न फर्मों ने दो साल में चार लाख 60 हजार कोडीनयुक्त कफ सीरप की अनियमित खरीद व बिक्री हुई है। औषधि निरीक्षक रजत कुमार ने एफआइआर में यह उल्लेख किया है।

    फर्म द्वारा उपलब्ध कराई गई ट्रांसपोर्टर मां कामाख्या एयर कार्गो हटिया, रांची की बिल्टी पर अंकित मोबाइल नंबर 8092846795 से संपर्क करने पर मोबाइल नंबर सेवा में उपलब्ध नहीं पाया गया और न ही क्रेता फर्मों के जिम्मेदार व्यक्तियों का सत्यापन कराया गया।

    फर्म मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग बालवरगंज, सुजानगंज बंद पाई गई। दिए गए नंबरों पर संपर्क करने पर फर्म के प्रोपराइटर सौरभ गुप्ता के पिता शंकर लाल ने बताया कि फर्म का संचालन मौके पर नहीं होता और दुकान बंद कर दी गई है।

    इसके इतर, 1,87,950 बोतल न्यू फेंसेडिल कफ सीरप को फर्जी तरीके से हस्ताक्षर व दस्तावेज के माध्यम से सीरप की आपूर्ति दिखाई गई है।

    ट्रांसपोर्टर फार्मेशन मां कामाख्या एयर कार्गो हटिया रांची की बिल्टी की प्रति उपलब्ध कराई गई है जिस पर अंकित मोबाइल नंबर सेवा में उपलब्ध नहीं है। इसी तर्ज पर अन्य फर्मों के नाम पर भी बिक्री दर्शाई गई है।