कफ सीरप माफिया शुभम के पिता भोला सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी SIT, जौनपुर में दर्ज FIR

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीन युक्त कफ सीरप मामले में मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के पिता भोला सिंह से जौनपुर एसआईटी पूछताछ करेगी। भोला सिंह को सोनभद्र एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इधर,जौनपुर एसआईटी ने वारंट बी के तहत रिमांड लेने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है।

जनपद में 12 फर्म संचालकों समेत 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है। इनमें सिंडिकेट के सरगना वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला सिंह पर भी प्राथमिकी दर्ज है, जो रांची स्थिति शैली ट्रेडर्स रांची से इन फर्म संचालकों को कोडीन युक्त कफ सीरप की सप्लाई करते थे। यह कफ सीरप जनपद में नहीं आती थी।