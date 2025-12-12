कफ सीरप माफिया शुभम के पिता भोला सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी SIT, जौनपुर में दर्ज FIR
जौनपुर एसआईटी कोडीन युक्त कफ सीरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला सिंह से पूछताछ करेगी, जिन्हें सोनभद्र एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। जौ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडीन युक्त कफ सीरप मामले में मुख्य आरोपित शुभम जायसवाल के पिता भोला सिंह से जौनपुर एसआईटी पूछताछ करेगी। भोला सिंह को सोनभद्र एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इधर,जौनपुर एसआईटी ने वारंट बी के तहत रिमांड लेने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली है।
जनपद में 12 फर्म संचालकों समेत 14 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है। इनमें सिंडिकेट के सरगना वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला सिंह पर भी प्राथमिकी दर्ज है, जो रांची स्थिति शैली ट्रेडर्स रांची से इन फर्म संचालकों को कोडीन युक्त कफ सीरप की सप्लाई करते थे। यह कफ सीरप जनपद में नहीं आती थी।
जांच में यह बात सामने आई कि केवल जनपद में इसकी बिलिंग दिखाई जाती थी, जबकि सप्लाई पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ कर दी जाती थी। बहरहाल, पुलिस का मानना है कि अभी इस मामले में बहुत कुछ सामने आना बाकी है।
