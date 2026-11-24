जागरण संवाददाता, जौनपुर। सड़क कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जनपद के दो प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए शासन ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। दोनों परियोजनाओं के तहत कुल 28.47 किलोमीटर सड़क का विकास कराया जाएगा।

इन पर 49 करोड़ 38 लाख 24 हजार रुपये खर्च होंगे। शासन ने निर्माण शुरू कराने के लिए पहली किस्त के रूप में 9 करोड़ 87 लाख 64 हजार रुपये भी स्वीकृत कर दिए हैं। दोनों परियोजनाओं को 12 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

क्षेत्र के विकास को भी मिलेगी गति राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इन परियोजनाओं को जनपद की जनता को समर्पित विकास कार्य बताया। उन्होंने कहा कि जिले में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर सड़कें मिलने से लोगों का आवागमन आसान होगा और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

पहली परियोजना के तहत सलोनी-महमापुर-कोठवार-जंगीपुर-इटौरी-संदहा मार्ग का 15 किलोमीटर हिस्सा चौड़ा और सुदृढ़ किया जाएगा। इस कार्य के लिए 24 करोड़ 66 लाख 51 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है। इसके सापेक्ष पहली किस्त के रूप में चार करोड़ 93 लाख 30 हजार रुपये जारी किए गए हैं।

सड़क के अनुरक्षण की व्यवस्था निर्माण के साथ ही पांच वर्ष तक सड़क के अनुरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। दूसरी परियोजना में लुंबिनी-दुद्धी राज्य मार्ग (135ए) के किलोमीटर 225 से लपरी-अतरौरा-खजुरा-बैरयाकाजी-मीरापुर होते हुए मुबारकपुर मार्ग के 13.470 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा।