जागरण संवाददाता, नौपेड़वा (जौनपुर)। कुछ करने का जज्बा हो तो निश्चित ही सफलता मिलती है। हम बात कर रहे हैं बक्शा के गैरीखुर्द गांव निवासी ज्ञानप्रकाश की। यह वर्षों से जैविक खेती कर हाइब्रिड सब्जी की नई-नई नर्सरी तैयार कर अच्छी कमाई कर रहे हैं।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से सम्मानित ज्ञान प्रकाश कानपुर से विज्ञान वर्ग में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर गांव लौटे तो घर की माली हालत कुछ ठीक नही थी। वैसे पेड़ पौधों से लगाव इन्हें बचपन से ही था। लेकिन इसमें कोई आमदनी का रास्ता नजर नही आ रहा था।

इसी बीच इनकी मुलाकात बक्शा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से हुई। वैज्ञानिकों की सलाह पर वह सब्जियों की खेती करना शुरू कर दिए। इस दौरान देश के तमाम कृषि विश्वविद्यालयो में जाने व कुछ सीखने का मौका मिला।

कई जिलों में बेचकर कमाते हैं मुनाफा तैयार सब्जी की नर्सरी को घर से ही बेचना शुरू किया। जल्द ही नतीजा भी सामने आया रुपये के साथ प्रसिद्धि भी मिलनी शुरू हो गयी। अभी बड़े पैमाने पर शिमला मिर्च का पौधा तैयार कर जनपद के अलावा बलिया, वाराणसी आदि के प्रगतिशील किसानों को बेचकर बढ़िया मुनाफा कमाया।

फूल की खेती की शुरुआत उन्होंने बताया कि हाइब्रिड शिमला मिर्च का पौधा करीब 20 से 22 दिन में तैयार हो जाता है तथा 60 से 65 दिन में मिर्च की प्रथम तोड़ाई शुरू हो जाती है। इसके अलावा वह अन्य पौधों की भी नर्सरी डालते हैं। अभी इन्होंने गेंदा व गुलदाउरी फूल की भी खेती शुरू किया है।