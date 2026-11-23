जागरण संवाददाता, महराजगंज (जौनपुर)। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग तरह-तरह के इंतजाम करते हैं, लेकिन क्षेत्र के एक गांव में हुई अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां दूल्हा न तो घोड़ी पर सवार होकर बरात लेकर पहुंचा और न ही चारपहिया वाहन से, बल्कि आसमान से हेलीकॉप्टर लेकर दुल्हन के घर पहुंचा।

शादी की रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन को साथ लेकर उसी हेलीकॉप्टर से विदा हो गया। इस नजारे को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी रही। जानकारी के अनुसार, पूरा सुजानराय उमरी गांव निवासी इदरीश शेख की पुत्री नाजिया शेख का विवाह रविवार को कुशहा खमपुर निवासी रियाज हुसैन के पुत्र अफजल हुसैन के साथ तय था। दूल्हा-दुल्हन के घरों के बीच की दूरी महज 15 किलोमीटर है।

इसके बावजूद दूल्हे ने अपनी शादी को खास बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से बरात लेकर पहुंचने का इंतजाम किया था। दुल्हन के घर के बगल में ही हेलीपैड तैयार कराया गया था और हेलीकॉप्टर के उतरने से लेकर विदाई तक की सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई थीं।

रविवार दोपहर जैसे ही हेलीकॉप्टर गांव में उतरा, उसे देखने के लिए महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की भीड़ जुट गई। आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही आसपास के गांवों से भी लोग मौके पर पहुंचने लगे। दूल्हे के हेलीकॉप्टर से पहुंचने का नजारा ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा।