जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रदेशभर में सस्ती दवाओं को महंगे दामों में बेचने का खेल खुलने के बाद शासन सख्त हो गया है। उसने निजी अस्पतालों में संचालित मेडिकल स्टोर संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनको पब्लिक वेबसाइट बनाने और उसका लिंक मेडिकल स्टोर के काउंटर पर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। ताकि, कोई भी मरीज दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी रख सके और उसके दाम भी जान सके।

इसके अतिरिक्त हर जनरेटिक दवा के ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग व कितने में खरीदी और विक्रय की, का भी उनको हिसाब देना होगा। दवाइयों के नाम और दाम भी काउंटर पर चस्पा करने होंगे। इस आदेश को एक माह का समय बीत चुका है लेकिन, अभी तक किसी भी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर उसका पालन नहीं किया गया है। जिस पर औषधि विभाग ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। जनपद में करीब 150 से अधिक निजी अस्पताल संचालित हैं। इनमें से करीब 70 अस्पतालों में रिटेल के मेडिकल स्टोर संचालित हैं। जबकि, अन्य अस्पतालों में आइपीडी (इन पैटेंट डिपार्टमेंट) की व्यवस्था है। यहां मरीज को भर्ती कर लेते हैं और दवाई का बिल में जोड़कर देते हैं। इनसे कोई भी हिसाब-किताब नहीं कर पाता था। दवाई कितनी महंगी दिखाई है, यह भी नहीं पूछ पाता था। रिटेल मेडिकल स्टोर संचालक भी डाक्टर के पर्चे पर ही दवाई देकर वारे-न्यारे कर रहे हैं। सस्ती दवाओं को महंगे में बेच रहे हैं परन्तु सितंबर व अक्टूबर माह में प्रदेश स्तर पर इस तरह के तमाम प्रकरण सामने आए। जिस पर सरकार सख्त हो गई।