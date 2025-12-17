जौनपुर में इस सड़क का 22 करोड़ की लागत से होगा चौड़ीकरण, PM मोदी ने भी जनसभा में किया था जिक्र

जागरण संवाददाता, जौनपुर। खेतासराय-खुटहन मार्ग का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण 22 करोड़ से किया जाएगा। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे।

इसकी प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। सड़क की लंबाई 9.5 किलोमीटर है। खेतासराय से खुटहन के इस मार्ग के चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण होने से जिले के विकास में यह सबसे अहम कड़ी साबित होगा।

लोकसभा चुनाव के दौरान टीडी कॉलेज के मैदान में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस सड़क का जिक्र किया था। इस मार्ग के निर्माण के लिए खुटहन और खेतासराय के क्षेत्रवासियों की काफी दिनों से मांग की जा रही थी।