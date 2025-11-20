जौनपुर में सेवानिवृत वायरलेस हेड आपरेटर सहित दो ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, जौनपुर। केराकत क्षेत्र के ग्राम पतौरा में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त वायरलेस हेड आपरेटर राम प्रसाद राय (73) ने बुधवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी तब हुई जब वह दिन में देर तक नहीं उठे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन स्वजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मृतक पत्नी के साथ घर पर रहते थे। दो साल से मानसिक बीमारी से परेशान थे और दवा चल रही‌ थी।

उधर, केराकत कोतवाली के मुर्तजाबाद गांव में ननिहाल रह रहे युवक इंद्रेश कुमार (29) ने घर के दूसरे तल पर छत में लगे चुल्ले में रस्सी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मुफ्तीगंज पुलिस चौकी की पुलिस पहुंच शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।