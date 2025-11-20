Language
    जौनपुर में सेवानिवृत वायरलेस हेड आपरेटर सहित दो ने फंदा लगाकर की आत्महत्या

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:37 PM (IST)

    जौनपुर जिले के केराकत क्षेत्र में दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों ने आत्महत्या कर ली। पतौरा गांव में सेवानिवृत्त वायरलेस हेड ऑपरेटर राम प्रसाद राय ने मानसिक बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाई, जबकि मुर्तजाबाद गांव में इंद्रेश कुमार नामक युवक ने भी अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    जौनपुर में दो अलग - अलग जगहों पर दो लोगों ने फंदे पर लटककर जान दे दी।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। केराकत क्षेत्र के ग्राम पतौरा में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त वायरलेस हेड आपरेटर राम प्रसाद राय (73) ने बुधवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी तब हुई जब वह दिन में देर तक नहीं उठे। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, लेकिन स्वजन पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। मृतक पत्नी के साथ घर पर रहते थे। दो साल से मानसिक बीमारी से परेशान थे और दवा चल रही‌ थी।

    उधर, केराकत कोतवाली के मुर्तजाबाद गांव में ननिहाल रह रहे युवक इंद्रेश कुमार (29) ने घर के दूसरे तल पर छत में लगे चुल्ले में रस्सी के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मुफ्तीगंज पुलिस चौकी की पुलिस पहुंच शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।

    स्वजन के अनुसार मृत युवक गुरुवार की सुबह लगभग सात बजे नित्य क्रिया के बाद अपने स्वजन से बातचीत कर घर के दूसरे तल पर चला गया जब लगभग साढ़े आठ बजे तक नीचे नहीं आया तो उसके स्वजन दूसरे तल पर कमरे में जगाने गए तो कमरे का नजारा देखकर सन्न रह गए।