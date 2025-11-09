यूपी के इस जिले में एक करोड़ 81 लाख की लागत से बनेगा पुल, 12 से ज्यादा गांवों को मिलेगी सुविधा
जौनपुर में विधायक रमेशचंद्र मिश्र के प्रयास से गजेंद्रपुर में गोमती नदी पर पीपा पुल और बहुर में पीली नदी पर लघु पुल का निर्माण होगा। इन पुलों के निर्माण पर कुल 1.81 करोड़ रुपये की लागत आएगी। विधायक ने बताया कि पुल बनने से सुईथाकला क्षेत्र और सुलतानपुर जनपद के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही दर्जन भर गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। विधायक रमेशचंद्र मिश्र के प्रयास से क्षेत्र के गजेंद्रपुर में पीपा पुल तो बहुर में लघु पुल का निर्माण एक करोड़ 81 लाख की लागत से होगा। दोनों पुलों के बन जाने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा।
विधायक ने बताया कि गजेंद्रपुर गांव में आदि गंगा गोमती पर 59 लाख की लागत से पीपा पुल का निर्माण होगा। इसके बन जाने से सुईथाकला क्षेत्र एवं सुलतानपुर जनपद के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी तरह बहुर-कबेली गांव के मध्य से होकर बहने वाली पीली नदी पर एक करोड़ 22 लाख की लागत से लघु पुल का निर्माण होगा।
इसके बन जाने से दर्जन भर गांवों के लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। विधायक बताया कि गोमती व पीली नदी पर दोनों स्थानों पर पुल निर्माण कराए जाने की मांग क्षेत्रवासी लंबे समय से करते चले आ रहे थे। इसके लिए मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया था। कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू कराया जाएगा।
