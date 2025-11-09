यूपी के इस जिले में एक करोड़ 81 लाख की लागत से बनेगा पुल, 12 से ज्यादा गांवों को मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, जौनपुर। विधायक रमेशचंद्र मिश्र के प्रयास से क्षेत्र के गजेंद्रपुर में पीपा पुल तो बहुर में लघु पुल का निर्माण एक करोड़ 81 लाख की लागत से होगा। दोनों पुलों के बन जाने से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक ने बताया कि गजेंद्रपुर गांव में आदि गंगा गोमती पर 59 लाख की लागत से पीपा पुल का निर्माण होगा। इसके बन जाने से सुईथाकला क्षेत्र एवं सुलतानपुर जनपद के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी तरह बहुर-कबेली गांव के मध्य से होकर बहने वाली पीली नदी पर एक करोड़ 22 लाख की लागत से लघु पुल का निर्माण होगा।