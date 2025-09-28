जौनपुर में एक लाख 60 हजार टन होगी धान की खरीद, 138 क्रय केंद्र बनाए गए

जौनपुर में किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 1.60 लाख टन कर दिया है जिसके लिए 138 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 190 किसानों ने पंजीकरण कराया है। बाजरा और मक्का की खरीद के लिए भी केंद्र खोले गए हैं जहाँ बाजरा 2775 रुपये और मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। धान बेचने के लिए किसानों को तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ती थीं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इस साल दस हजार टन लक्ष्य में वृद्धि करते हुए एक लाख, 60 हजार टन खरीद का लक्ष्य तय किया है।

इसके साथ ही जिले में 138 क्रय केंद्र बनाकर तैयारी तेज कर दी गई है। जिले में 190 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण भी करा लिया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्रय केंद्रों के माध्यम से उत्पाद खरीद रही है। इसके लिए हर साल समर्थन मूल्य व खरीद का लक्ष्य तय किया जाता है। खरीद के लिए बकायदा क्रय नीति जारी की जाती है।

इस पहल से जहां किसान व्यापारियों के चंगुल से बच जा रहे हैं वहीं उन्हें भुगतान में कोई समस्या नहीं हो रही है। इस साल धान की खरीद के लिए अभी क्रय नीति नहीं जारी की गई है, लेकिन लक्ष्य तय कर केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद एक अक्टूबर व पूर्वांचल में एक नवंबर से शुरू होगी।

आठ केंद्रों पर एक अक्टूबर से होगी बाजरा व मक्का की खरीद जौनपुर: जनपद में इस साल बाजरा व मक्का की खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार तीन सौ टन बाजरा व पांच सौ टन मक्का की खरीद के लिए आठ क्रय केंद्र खोले गए हैं। खरीद एक अक्टूबर से शुरू की जाएगी।

किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य मिले इसलिए बाजरा के समर्थन मूल्य में 150 रुपये की वृद्धि की कर 2775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है वहीं मक्का का समर्थन मूल्य 175 रुपये बढ़ाया गया है। मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा।