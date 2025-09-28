Language
    जौनपुर में एक लाख 60 हजार टन होगी धान की खरीद, 138 क्रय केंद्र बनाए गए

    By Amardeep Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:43 PM (IST)

    जौनपुर में किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 1.60 लाख टन कर दिया है जिसके लिए 138 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 190 किसानों ने पंजीकरण कराया है। बाजरा और मक्का की खरीद के लिए भी केंद्र खोले गए हैं जहाँ बाजरा 2775 रुपये और मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी।

    जनपद में एक लाख 60 हजार टन होगी धान की खरीद।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। धान बेचने के लिए किसानों को तमाम दुश्वारियां झेलनी पड़ती थीं। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इस साल दस हजार टन लक्ष्य में वृद्धि करते हुए एक लाख, 60 हजार टन खरीद का लक्ष्य तय किया है।

    इसके साथ ही जिले में 138 क्रय केंद्र बनाकर तैयारी तेज कर दी गई है। जिले में 190 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण भी करा लिया है।

    किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार क्रय केंद्रों के माध्यम से उत्पाद खरीद रही है। इसके लिए हर साल समर्थन मूल्य व खरीद का लक्ष्य तय किया जाता है। खरीद के लिए बकायदा क्रय नीति जारी की जाती है।

    इस पहल से जहां किसान व्यापारियों के चंगुल से बच जा रहे हैं वहीं उन्हें भुगतान में कोई समस्या नहीं हो रही है। इस साल धान की खरीद के लिए अभी क्रय नीति नहीं जारी की गई है, लेकिन लक्ष्य तय कर केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद एक अक्टूबर व पूर्वांचल में एक नवंबर से शुरू होगी।

    आठ केंद्रों पर एक अक्टूबर से होगी बाजरा व मक्का की खरीद

    जौनपुर: जनपद में इस साल बाजरा व मक्का की खरीद के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार तीन सौ टन बाजरा व पांच सौ टन मक्का की खरीद के लिए आठ क्रय केंद्र खोले गए हैं। खरीद एक अक्टूबर से शुरू की जाएगी।

    किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य मिले इसलिए बाजरा के समर्थन मूल्य में 150 रुपये की वृद्धि की कर 2775 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है वहीं मक्का का समर्थन मूल्य 175 रुपये बढ़ाया गया है। मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा।

    जनपद में खरीद का आंकड़ा-

    • धान खरीद का लक्ष्य- 1.60 लाख टन
    • धान की खेती का दायरा-153641 हेक्टेयर
    • धान का अनुमानित उत्पादन-499670 क्विंटल
    • धान खरीद के लिए बने केंद्र-138
    • धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने वाले किसान-190
    • मक्का खरीद का लक्ष्य-500 टन
    • मक्का खरीद के लिए बने केंद्र-04
    • मक्का की खेती-51690 हेक्टेयर
    • मक्का का अनुमानित उत्पादन-146510 टन
    • मक्का का समर्थन मूल्य-2400 रुपये प्रति क्विंटल
    • बाजरा खरीद का लक्ष्य-300
    • बाजरा खरीद के लिए बने केंद्र-04
    • बाजरा की खेती-7010 हेक्टेयर
    • बाजरा का अनुमानित उत्पादन-11507 टन
    • बाजरा का समर्थन मूल्य-2625 रुपये प्रति क्विंटल

    जनपद में धान, बाजरा व मक्का की खरीद के लिए केंद्र बनाने के साथ ही तैयारी पूरी की जा रही है। बाजरा व मक्का एक अक्टूबर से और धान की खरीद एक नवंबर से होगी। किसान उत्पाद बेचने के लिए पंजीकरण करा लें।

    -एनके पाठक डिप्टी आरएमओ।