जौनपुर में ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर खाते से उड़ा दी रकम

जागरण संवाददाता, (शीतला चौकिया) जौनपुर। ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर साइबर अपराधी नें लिंक भेजकर एक व्यक्ति के खाते से एक लाख ग्यारह हजार रूपये उड़ा दिए। ठगी का एहसास होते ही भुक्तभोगी नें साइबर थाना पर शिकायत दर्ज कराई है।मुकदमा दर्ज कर पुलिस छान-बीन मे जुट गई है।

बदलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तियरा निवासी रोमेश राजवंश पुत्र राम अवध राजवंश ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराया है क‍ि बीते तीस अगस्त को एक अंजान नंबर से व्हाट्स एप मैसेज आया उसमें उसने ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद पर छूट का प्रस्ताव दिया व सोशल मिडिया साइट टेलीग्राम पर एक लिंक भेज दिया, जहां से ठगी की गई।