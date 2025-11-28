जौनपुर में ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर खाते से उड़ा दी रकम
जौनपुर में एक व्यक्ति को ऑनलाइन ज्वेलरी पर छूट का लालच देकर साइबर अपराधियों ने उसके खाते से पैसे निकाल लिए। पीड़ित को आकर्षक छूट का प्रस्ताव मिला था, जिसके बाद धोखेबाजों ने बैंक खाते की जानकारी लेकर रकम उड़ा दी। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को दर्शाती है।
जागरण संवाददाता, (शीतला चौकिया) जौनपुर। ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर साइबर अपराधी नें लिंक भेजकर एक व्यक्ति के खाते से एक लाख ग्यारह हजार रूपये उड़ा दिए। ठगी का एहसास होते ही भुक्तभोगी नें साइबर थाना पर शिकायत दर्ज कराई है।मुकदमा दर्ज कर पुलिस छान-बीन मे जुट गई है।
बदलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तियरा निवासी रोमेश राजवंश पुत्र राम अवध राजवंश ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराया है कि बीते तीस अगस्त को एक अंजान नंबर से व्हाट्स एप मैसेज आया उसमें उसने ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद पर छूट का प्रस्ताव दिया व सोशल मिडिया साइट टेलीग्राम पर एक लिंक भेज दिया, जहां से ठगी की गई।
टेलीग्राम पर चैटिंग करते हुए एक सितम्बर से दो सितम्बर तक खाते से कई बार में एक लाख ग्यारह हजार रूपये काट लिए गए। ज्वेलरी भी नहीं आई। आगे लिंक भी कार्य करना बंद कर दिया। ऑनलाइन शिकायत के बाद पीड़ित नें गुरुवार को साइबर थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुट गई है।
