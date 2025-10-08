यूपी के इस जिले में 400 हेक्टेयर में होगी जैविक खेती, बनाए गए 20 क्लस्टर
जौनपुर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 475 किसानों का चयन किया गया है। उन्हें जैविक खाद जैसे जीवामृत और बीजामृत बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामपुर ब्लॉक में 20 क्लस्टर बनाकर 400 हेक्टेयर में रबी की फसलें उगाई जाएंगी। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए यह योजना चलाई जा रही है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद के किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आकांक्षी ब्लाक रामपुर को तीन साल के लिए चयनित किया गया था। अंतिम वर्ष में रबी सीजन में 20 क्लस्टर बनाकर 400 हेक्टेयर में खेती की जाएगी। इसके लिए 475 किसानों का चयन किया गया है। उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ ही जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण मिट्टी लगातार बीमार होती जा रही है। जिससे उत्पादन प्रभावित होने के साथ ही उत्पाद का सेवन करने वालों के शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा था। मृदा की सेहत सुधाकर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत जनपद के रामपुर ब्लाक 20 क्लस्टर बनाया गया है। चयनित किसानों को प्रशिक्षण, भ्रमण के माध्यम से जैविक खेती की तकनीकी जानकारी दी जाएगी।
उपनिदेशक कृषि जय प्रकाश ने बताया कि किसानों का चयन कर लिया गया है है, 400 हेक्टेयर के 20 क्लस्टर बनाए गए हैं। किसानों को जैविक खाद बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के साथ ही उपकरण के लिए धनराशि भी योजना के तहत दी जाएगी। रबी सीजन में गेहूं के अलावा चना, मटर, सरसों की जैविक खेती की जाएगी। उपकृषि निदेशक जय प्रकाश पांडेय ने कहा कि किसानों का योजना के तहत चयन किया गया है। जैविक खेती के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
