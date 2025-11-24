Jaunpur News: कीटनाशक खाकर युवक ने की आत्महत्या, पारिवारिक क्लेश से था परेशान

जागरण संवाददाता, मड़ियाहूं (जौनपुर)। क्षेत्र के जमलिया गांव में रविवार की सुबह पारिवारिक क्लेश से क्षुब्ध होकर युवक ने कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी की। गांव निवासी पेशे से वाहन चालक 38 वर्षीय अरविंद दुबे ने सुबह लगभग 8 बजे घर में खाद्यान्न को कीट से बचाने के लिए रखी गईं कीटनाशक गोलियां खा लीं।

हालत बिगड़ने पर स्वजन को पता चला। उपचार के लिए तुरंत स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया। वहां उपचार के दौरान एक घंटे बाद उनकी मौत हो गई। स्वजन के अनुसार अरविंद दुबे के 16 वर्षीय पुत्र आनंद व 11 वर्ष की पुत्री शगुन थी।