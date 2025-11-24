Jaunpur News: कीटनाशक खाकर युवक ने की आत्महत्या, पारिवारिक क्लेश से था परेशान
जौनपुर में एक युवक ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। युवक अपने परिवार के साथ रहता था और पारिवारिक विवादों के कारण काफी तनाव में था। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मड़ियाहूं (जौनपुर)। क्षेत्र के जमलिया गांव में रविवार की सुबह पारिवारिक क्लेश से क्षुब्ध होकर युवक ने कीटनाशक पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर प्रक्रिया पूरी की। गांव निवासी पेशे से वाहन चालक 38 वर्षीय अरविंद दुबे ने सुबह लगभग 8 बजे घर में खाद्यान्न को कीट से बचाने के लिए रखी गईं कीटनाशक गोलियां खा लीं।
हालत बिगड़ने पर स्वजन को पता चला। उपचार के लिए तुरंत स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया। वहां उपचार के दौरान एक घंटे बाद उनकी मौत हो गई। स्वजन के अनुसार अरविंद दुबे के 16 वर्षीय पुत्र आनंद व 11 वर्ष की पुत्री शगुन थी।
करीब चार माह पूर्व उसकी पत्नी रतन देवी पुत्री को लेकर किसी के साथ कहीं चली गई। कयास लगाया जा रहा है कि तभी से तनावग्रस्त चल रहे अरविंद दुबे ने आत्मघाती कदम उठा लिया।
