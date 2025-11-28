जौनपुर में विवाहिता ने लगाई फांसी, मौके पर पहुंचे परिजनों ने की सास की पिटाई

जागरण संवाददाता (मछलीशहर) जौनपुर। गुरुवार रात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की एक विवाहिता ने पारिवारिक कलह से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिया भेज दिया।

कोतवाली क्षेत्र के सरांवा गांव निवासी धर्मजीत विश्वकर्मा ने दिसंबर 2021 में अपने पुत्र शिवम् उर्फ वीरेंद्र विश्वकर्मा का विवाह सुजानगंज थाना क्षेत्र के कोदई का पूरा गांव में अनीता विश्वकर्मा के साथ किया था।

विवाह होने के बाद चार वर्ष बाद भी अनीता अपनी बड़ी बहन से अक्सर फोन पर बात करती थी। पति द्वारा अनीता को फोन पर बात करने से मना किया गया। जिसके बाद अनीता और पत्नी में रोज विवाद होने लगा।