    जौनपुर में विवाहिता ने लगाई फांसी, मौके पर पहुंचे परिजनों ने की सास की पिटाई

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:02 PM (IST)

    जौनपुर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने सास की पिटाई कर दी, क्योंकि उन्होंने सास पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिया भेज दिया।

    जागरण संवाददाता (मछलीशहर) जौनपुर। गुरुवार रात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की एक विवाहिता ने पारिवारिक कलह से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिया भेज दिया।

    कोतवाली क्षेत्र के सरांवा गांव निवासी धर्मजीत विश्वकर्मा ने दिसंबर 2021 में अपने पुत्र शिवम् उर्फ वीरेंद्र विश्वकर्मा का विवाह सुजानगंज थाना क्षेत्र के कोदई का पूरा गांव में अनीता विश्वकर्मा के साथ किया था।

    विवाह होने के बाद चार वर्ष बाद भी अनीता अपनी बड़ी बहन से अक्सर फोन पर बात करती थी। पति द्वारा अनीता को फोन पर बात करने से मना किया गया। जिसके बाद अनीता और पत्नी में रोज विवाद होने लगा।

    शिवम् शादी विवाह में जनरेटर चलाने का कार्य करता है। गुरुवार रात को एक विवाह में अपना कार्य करने चला गया। आधी रात को अनीता ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपने साड़ी से रस्सी बनाकर घर में लगे गाटर पर लटककर आत्महत्या कर ली। सुबह घर आने पर घर का दरवाजा खोला तो शव लटक रहा था।

    उसने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस और अनीता के मायके वाले को दी। मायके से पहुंची महिलाओं ने मृतक अनीता के सास की जमकर पिटाई कर दी। मामले बाबत प्रभारी निरीक्षक विनीत रॉय ने बताया शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी किसी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं मिली है।