जौनपुर में रिश्तेदारी से घर लौट रहे युवक का प्रतिबंधित मांझे से कटा गला, लगे 30 टांके

जागरण संवाददाता, जौनपुर। बबुरा गांव निवासी युवक राजन गौतम का गला प्रतिबंधित मांझा से शनिवार की शाम कट गया। वह रिश्तेदारी से घर आ रहा था। पाली बाजार के समीप प्रतिबंधित मांझा युवक के गले में फंस गया।

वह जब तक बाइक को रोकता, तब तक गले का बायां हिस्सा मांझे से कट चुका था। स्थानीय लोगों ने मदद कर उसे चिकित्सक डा. लाल बहादुर सिद्धार्थ के यहां पहुंचाया, जहां उनकी टीम ने उपचार किया।

मांझा से घायल युवक के बड़े भाई रविंदर गौतम ने बताया कि जख्मी राजन के गले में करीब 30 टांके लगाए गए हैं।