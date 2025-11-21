जौनपुर में युवती की मांग में सिंदूर डालने का प्रयास, मनबढ़ पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जफराबाद क्षेत्र के खरचलपुर गांव निवासी विवेक चौहान नामक मनबढ़ युवक द्वारा गांव के ही युवती के साथ छेड़खानी की गई और जबरन मांग में सिंदूर भरने का प्रयास किया गया।

पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार उनकी पुत्री स्कूल जा रही थी। रास्ते में गांव स्थित दुर्गा मंदिर के पास गांव का युवक विवेक चौहान उससे छेड़खानी करने लगा।