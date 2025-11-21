जौनपुर में युवती की मांग में सिंदूर डालने का प्रयास, मनबढ़ पर मुकदमा दर्ज
जौनपुर में एक युवक ने युवती की मांग में जबरदस्ती सिंदूर डालने की कोशिश की। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। जफराबाद क्षेत्र के खरचलपुर गांव निवासी विवेक चौहान नामक मनबढ़ युवक द्वारा गांव के ही युवती के साथ छेड़खानी की गई और जबरन मांग में सिंदूर भरने का प्रयास किया गया।
पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार उनकी पुत्री स्कूल जा रही थी। रास्ते में गांव स्थित दुर्गा मंदिर के पास गांव का युवक विवेक चौहान उससे छेड़खानी करने लगा।
इस मामले में आरोप है कि छेड़खानी के दौरान आरोपी ने जबरदस्ती युवती की मांग में सिंदूर भरने का प्रयास किया। युवती के शोर मचाने पर युवक मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल ने बताया कि आरोपी विवेक चौहान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।