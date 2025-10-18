जौनपुर में शादी का झांसा देकर दो वर्ष तक यौन शोषण करने का आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सिकरारा पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती को दो वर्ष तक यौन शोषण करने के बाद मुकर जाने के आरोपित को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित का चालान कर पुलिस ने युवती का जिला महिला अस्पताल भेजकर मेडिकल मुआयना कराया। अब उसका कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना क्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय युवती ने शुक्रवार की रात स्वजन संग थाने में पहुंचकर तहरीर दी। आरोप लगाया कि इसी के गांव का सूरज यादव शादी का झांसा देकर दो वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब भी वह शादी के लिए कहती थी तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। इससे आजिज आकर वह दूरी बनाने लगी तो शाम को घर में घुसकर मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौच करते हुए मारा-पीटा और जान से मार डालने की धमकी दी।