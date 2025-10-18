जौनपुर में शादी का झांसा देकर दो वर्ष तक यौन शोषण करने का आरोपित गिरफ्तार
जौनपुर के सिकरारा में, पुलिस ने शादी का झूठा वादा करके एक युवती का दो साल तक यौन शोषण करने वाले सूरज यादव नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गोनापार बाजार से पकड़ा। युवती को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और अब उसका बयान कोर्ट में दर्ज किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। सिकरारा पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती को दो वर्ष तक यौन शोषण करने के बाद मुकर जाने के आरोपित को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित का चालान कर पुलिस ने युवती का जिला महिला अस्पताल भेजकर मेडिकल मुआयना कराया। अब उसका कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है।
थाना क्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय युवती ने शुक्रवार की रात स्वजन संग थाने में पहुंचकर तहरीर दी। आरोप लगाया कि इसी के गांव का सूरज यादव शादी का झांसा देकर दो वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब भी वह शादी के लिए कहती थी तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। इससे आजिज आकर वह दूरी बनाने लगी तो शाम को घर में घुसकर मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर गाली-गलौच करते हुए मारा-पीटा और जान से मार डालने की धमकी दी।
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी। उपनिरीक्षक संजय कुमार सरोज सहयोगी कांस्टेबलों जितेंद्र कुमार व विवेक यादव ने मिले सुराग पर आरोपित सूरज यादव को शनिवार को गोनापार बाजार से गिरफ्तार कर लिया।
