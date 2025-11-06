जौनपुर में दुष्कर्म के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सिंगरामऊ निवासी आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने व धमकी देने के दोषी सूर्य प्रकाश अग्रहरि को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय ने आजीवन कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थ दंड की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने छह जून 2023 को दर्ज कराया था। पांच जून 2023 की शाम बालिका सूर्यप्रकाश उर्फ पिंटू के साइकिल की दुकान के बगल में घर के पास टाफी खा रही थी। आरोपी उसे टटरा (बांस से बना दरवाजा) पकड़वाने के बहाने बुलाया और दुकान के अंदर ले जाकर दुष्कर्म किया।