कंपनी में नौकरी का झांसा देकर दो और युवकों से 52 हजार की ठगी, 20 पीड़ितों से 13 लाख से अधिक की हो चुकी है ठगी

जागरण संवाददाता, शीतला चौकिया (जौनपुर)। आरएचआई कंपनी में नौकरी का झांसा देकर ठगी के शिकार दो और युवक सामने आए हैं। इनकी तहरीर पर लाइन बाजार थाना पुलिस ने छह आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। विभिन्न जिलों के अब तक 20 पीड़ित प्रकाश में आ चुके हैं।

लाइन बाजार थाना क्षेत्र के लखनपुर चौराहा पर एमएस अर्थ एसोसिएट का कार्यालय है। यह आरएचआइ प्राइवेट नेटवर्किंग कंपनी की फ्रेंचाइजी है। गोरखपुर जिले के बड़हलगंज निवासी रितिक सोनकर व शबनम कुमारी ने सोमवार को थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि फ्रेंचाइजी मालिक राहुल राजभर, सतनाम, पंकज निषाद, घनश्याम यादव, अरविंद राजभर व अमन पटेल ने आरएचआइ कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर गत अप्रैल में फार्म व रजिस्ट्रेशन नाम पर एक-एक हजार, आवास व भोजन के लिए 25-25 हजार रुपये लेकर फर्जी इंटरव्यू कराया।

इसके बाद ट्रेनिंग के लिए सेमिनार में भेजकर चार लोगों को जोड़ने वाला नेटवर्किंग का काम बता दिया। चार लोगों को ज्वाइन कराने पर 25 हजार से एक लाख तक प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। नामजद सभी छह आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

मालूम हो कि इससे पूर्व 26 नवंबर को भी एमएस अर्थ एसोसिएट के राहुल राजभर, पंकज, सतनाम, कंचन व संतोष के विरुद्ध लाइन बाजार थाना में मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़ जिले के 18 पीड़ितों की तहरीर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़ितों ने 15 हजार रुपये मासिक वेतन की नौकरी का झांसा देकर प्रत्येक से 27-27 हजार रुपये लेकर हड़प लेने का आरोप लगाया था।