जौनपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लोगों से लाखों की ठगी, पांच नामजद आरोपितों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, जौनपुर। प्राइवेट कंपनी में 15 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लोगों से 27-27 हजार रुपये की ठगी कर लेने के पांच आरोपितों के विरुद्ध लाइन बाजार थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई एसपी डा. कौस्तुभ के आदेश पर की गई।

मऊ जिले के दोहरी घाट थाना क्षेत्र की रूबी, शीला, अजय, अनु, सत्यम, काजल, आरती, अंजू, संजना, शालू, अक्षरा, ज्योति आदि ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। शिकायत की कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के लखनपुर चौराहा पर एमएस अर्थ एसोसिएट नामक आफिस खुला है।

इसमें नौकरी करने वाले पंकज, कंचन, सतनाम, संतोष व राहुल राजभर ने प्राइवेट कंपनी आरएचआइ में नौकरी देने के नाम पर हमारे सहित 18 लोगों से 27-27 हजार रुपये लिए। कहा कि दो लोगों को जोड़ने पर आप लोगों को 15-15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। झांसे में आकर हम लोगों ने दो-दो लोगों को जोड़ा, लेकिन हमें वेतन नहीं दिया गया।