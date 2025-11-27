Language
    जौनपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लोगों से लाखों की ठगी, पांच नामजद आरोपितों पर मुकदमा दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:44 PM (IST)

    जौनपुर में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा करके 18 लोगों से 27-27 हजार रुपये ठगे गए। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि एमएस अर्थ एसोसिएट नामक ऑफिस के कर्मचारियों ने उनसे पैसे लिए और बाद में वेतन नहीं दिया। 

    पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। प्राइवेट कंपनी में 15 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लोगों से 27-27 हजार रुपये की ठगी कर लेने के पांच आरोपितों के विरुद्ध लाइन बाजार थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई एसपी डा. कौस्तुभ के आदेश पर की गई।

    मऊ जिले के दोहरी घाट थाना क्षेत्र की रूबी, शीला, अजय, अनु, सत्यम, काजल, आरती, अंजू, संजना, शालू, अक्षरा, ज्योति आदि ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। शिकायत की कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के लखनपुर चौराहा पर एमएस अर्थ एसोसिएट नामक आफिस खुला है।

    इसमें नौकरी करने वाले पंकज, कंचन, सतनाम, संतोष व राहुल राजभर ने प्राइवेट कंपनी आरएचआइ में नौकरी देने के नाम पर हमारे सहित 18 लोगों से 27-27 हजार रुपये लिए। कहा कि दो लोगों को जोड़ने पर आप लोगों को 15-15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। झांसे में आकर हम लोगों ने दो-दो लोगों को जोड़ा, लेकिन हमें वेतन नहीं दिया गया।

    हम लोग एमएस अर्थ एसोसिएट आफिस शिकायत करने गए तो आरोपितों ने गाली-गलौज किया। कहा रुपये नहीं वापस करेंगे, जाओ जो करना हो, कर लेना। थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने बताया एसपी के आदेश पर पांचों आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी व विश्वासघात सहित अन्य ससुंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक कृष्णानंद यादव को सौंपी गई है।